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Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем белгородского губернатора (видео)

Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем белгородского губернатора (видео)

Перед машиной белгородского губернатора Вячеслава Гладкова взорвался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что в результате инцидента были ранены две женщины. У одной пострадавшей — черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины.

Губернатор отметил, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Медики забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Там им оказывается вся необходимая помощь.

На опубликованных кадрах видно, как Гладков помогает медицинским сотрудникам грузить раненых в машину.

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