Мехрибан Алиева поздравила гимнасток

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с успешным выступлением команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

В публикации говорится:

«Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими – прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас!».