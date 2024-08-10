Лукашенко: Белорусам нужно привыкать к мыслям о другом президенте |
Борец Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал Олимпиады |
Лукашенко: в Беларуси уничтожены воздушные цели с Украины, ВСУ продвинулись в Курской области |
Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их? |
Смертоносный удар: Израиль атаковал школу в Газе, более 100 погибших (видео) |
Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS |
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева |
Алиев и Токаев выступили за укрепление оборонного сотрудничества |
Путин прилетит в Баку? |
Главное Спорт

Мехрибан Алиева поздравила гимнасток

Мехрибан Алиева поздравила гимнасток

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с успешным выступлением команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

В публикации говорится:

«Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими – прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас!».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Теги:
Из этой рубрики
Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в полуфинале
Спорт

Париж-2024: Азербайджанский борец проиграл в полуфинале

2024/08/10, 21:27
Мехрибан Алиева поздравила гимнасток
Спорт

Мехрибан Алиева поздравила гимнасток

2024/08/10, 21:03
Азербайджанские гимнастки заняли пятое место на Олимпиаде в Париже
Спорт

Азербайджанские гимнастки заняли пятое место на Олимпиаде в Париже

2024/08/10, 20:23
Борец Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал Олимпиады
Спорт

Борец Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал Олимпиады

2024/08/10, 15:05
Олимпиада в Париже: афганская спортсменка дисквалифицирована
Спорт

Олимпиада в Париже: афганская спортсменка дисквалифицирована

2024/08/10, 12:57
Мехрибан Алиева поздравила Альфонсо Домингеса с серебром
Спорт

Мехрибан Алиева поздравила Альфонсо Домингеса с серебром

2024/08/10, 10:20
Иман Халиф взяла золото Олимпиады
Спорт

Иман Халиф взяла золото Олимпиады

2024/08/10, 09:46
Китай догнал США по "золоту" в медальном зачете
Спорт

Китай догнал США по «золоту» в медальном зачете

2024/08/10, 09:00
Азербайджанский боксер принес Азербайджану серебро на Олимпиаде в Париже
Спорт

Азербайджанский боксер принес Азербайджану серебро на Олимпиаде в Париже

2024/08/10, 00:57