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В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

Организационный комитет Олимпиады в Париже во многом успешно справился с организацией Игр, однако не все прошло идеально. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

«Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом – эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тыс. зрителей, более 5 тыс. аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне. В значительной степени это было выполнено успешно, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки», – сказал Бекерс-Вьежан.

«Эти корректировки произошли, например, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, некоторые приложения, как вы все, конечно, знаете, работали не так, как планировалось. Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры», – добавил он.

В свою очередь оргкомитет Олимпийских игр в Париже пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество их изготовления. Об этом сообщило агентство AFP.

«Медали – самые желанные предметы Игр и самые ценные для спортсменов. Монетный двор Парижа будет систематически заменять поврежденные медали с идентичной гравировкой», – заявили в оргкомитете.

Там также сообщили агентству, что ознакомились с жалобой американского спортсмена Найджи Хьюстона на плохое состояние его бронзовой медали и сейчас обсуждают с Монетным двором Парижа и Национальным олимпийским комитетом США сложившуюся ситуацию, чтобы понять обстоятельства и причины повреждения награды.

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