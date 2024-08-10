NYT: Российские войска остановили продвижение ВСУ на север Курской области

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Российским войскам, по всей видимости, удалось остановить продвижение украинских сил на север Курской области, и хотя попытки наступления отдельных групп на восток все еще продолжаются, Москве успешно удается их сдерживать, рассказали The New York Times (NYT) опрошенные военные аналитики. Об этом пишет РБК.

Так, по мнению Паси Паройнена — аналитика из Black Bird Group (организация анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя), если в течении трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суждей и другими приграничными селами, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа».

Как отмечает NYT, российские официальные власти и СМИ также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона. Вместе с тем, пишет газета, наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается — наоборот, в последние дни россияне заявляли о тактических успехах.