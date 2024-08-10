Лукашенко: Белорусам нужно привыкать к мыслям о другом президенте |
Борец Магомедхан Магомедов вышел в полуфинал Олимпиады |
Лукашенко: в Беларуси уничтожены воздушные цели с Украины, ВСУ продвинулись в Курской области |
Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их? |
Смертоносный удар: Израиль атаковал школу в Газе, более 100 погибших (видео) |
Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS |
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева |
Алиев и Токаев выступили за укрепление оборонного сотрудничества |
Путин прилетит в Баку? |
Главное Мир

NYT: Российские войска остановили продвижение ВСУ на север Курской области

NYT: Российские войска остановили продвижение ВСУ на север Курской области

Российским войскам, по всей видимости, удалось остановить продвижение украинских сил на север Курской области, и хотя попытки наступления отдельных групп на восток все еще продолжаются, Москве успешно удается их сдерживать, рассказали The New York Times (NYT) опрошенные военные аналитики. Об этом пишет РБК.

Так, по мнению Паси Паройнена — аналитика из Black Bird Group (организация анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя), если в течении трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суждей и другими приграничными селами, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа».

Как отмечает NYT, российские официальные власти и СМИ также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона. Вместе с тем, пишет газета, наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается — наоборот, в последние дни россияне заявляли о тактических успехах.

Теги:
Из этой рубрики
Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе
Мир

Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе

2024/08/10, 20:49
В Турции открыли новый международный аэропорт Чукурова (видео)
Мир

В Турции открыли новый международный аэропорт Чукурова (видео)

2024/08/10, 20:38
В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально
Мир

В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

2024/08/10, 20:11
NYT: Российские войска остановили продвижение ВСУ на север Курской области
Мир

NYT: Российские войска остановили продвижение ВСУ на север Курской области

2024/08/10, 19:55
В Украине отреагировали на заявление Лукашенко
Мир

В Украине отреагировали на заявление Лукашенко

2024/08/10, 19:25
Китай в повышенной боеготовности после инцидента с филиппинским самолетом
Мир

Китай в повышенной боеготовности после инцидента с филиппинским самолетом

2024/08/10, 19:15
Беларусь пообещала использовать право на самооборону
Мир

Беларусь пообещала использовать право на самооборону

2024/08/10, 19:03
Британия осудила удар Израиля по школе в Газе
Мир

Британия осудила удар Израиля по школе в Газе

2024/08/10, 18:56
Грузия заявила о готовности перезагрузить отношения с США
Мир

Грузия заявила о готовности перезагрузить отношения с США

2024/08/10, 18:28