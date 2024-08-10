Китай в повышенной боеготовности после инцидента с филиппинским самолетом

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Вооруженные силы КНР находятся в состоянии повышенной боевой готовности и намерены решительно защищать суверенитет своей страны, а также поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море. Об этом сообщила Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ответ на недавний инцидент с филиппинским самолетом в районе рифа Хуанъянь, пишет ТАСС.

Согласно заявлению, 8 августа самолет ВВС Филиппин NC-212 незаконно вторгся в воздушное пространство рифа Хуанъянь, игнорируя неоднократные предупреждения Китая, что создало помехи для регулярных учений КНР. В ответ НОАК мобилизовала воздушные и морские силы для идентификации и отслеживания объекта. После этого китайские войска профессионально и на законных основаниях предупредили филиппинский самолет и вытеснили его из зоны.

НОАК призывает филиппинскую сторону немедленно прекратить нарушения и провокации, а также отказаться от искажений фактов. Войска Южной зоны боевого командования продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности, защищая национальный суверенитет и безопасность, а также поддерживая мир и стабильность в регионе.