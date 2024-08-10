Беларусь пообещала использовать право на самооборону

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МИД Беларусь намерен сообщить в международные организации об инциденте с украинскими БПЛА.

«В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками МИД Белоруссии незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Республика Беларусь», – говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия.