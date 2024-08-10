Грузия заявила о готовности перезагрузить отношения с США

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Грузия готова перезагрузить отношения с США. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

Председатель правительства раскрыл детали встречи с сенатором США Джин Шахин и американским конгрессменом Майком Тернеромв Тбилиси.

«Я еще раз сообщил о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества», — сообщил он.

По его мнению, это позволит «усилить двусторонние связи» и будет «способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами».