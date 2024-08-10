США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн

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США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Bild.

По словам Кирби, новый пакет помощи подчеркивает «непоколебимую поддержку [США] Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что помощь будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, радары и противотанковое оружие и будет поступать из американских запасов.

Блинкен уверен, что это оборудование поможет Украине защитить свои войска и увеличить свои возможности на всей линии боевого соприкосновения.