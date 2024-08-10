В Зардабе в результате ДТП погибли трое детей

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Двое из погибших в ДТП в Зардабе – 3-летняя и 14-летняя дочери водителя. Еще один погибший ребенок – 4-летняя дочь близкого родственника водителя, сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

9 августа около 23 часов легковой автомобиль марки VGV U75 Plus, за рулем которого находился житель Агджабединского района Ниямеддин Гулиев, съехал с дороги. В результате ДТП погибли три человека и еще 6 пассажиров получили травмы.

В Зардабском районном отделении полиции ведется расследование по факту.