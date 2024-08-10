Более 12 человек погибли в результате двойного побега из тюрьмы в Бангладеш

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В субботу официальные лица сообщили агентству AFP, что в результате двойного побега из тюрем в Бангладеш погибли по меньшей мере 12 заключенных и освободились сотни других в хаотичные дни после свержения премьер-министра-автократа Шейхи Хасины, сообщает «Аль Арабия».

Временное правительство пытается восстановить закон и порядок, а полиция объявила забастовку после внезапной отставки Хасины и ее бегства за границу после 15 лет пребывания у власти.

Побеги из тюрьмы, произошедшие на этой неделе, оба к северу от столицы Дакки, стали последними в серии побегов, произошедших во время недель общенациональных беспорядков, приведших к ее свержению.

Шесть заключенных были убиты в тюрьме Джамапур в четверг после того, как тюремные охранники подверглись нападению со стороны беглецов, сообщил агентству AFP начальник тюрьмы Абу Фатах.

«Они напали на нас с железными прутьями и острым оружием. Они подожгли мой офис. Затем попытались вырваться и забрать с собой всех 600 заключенных», — сказал он.

«Нам пришлось открыть огонь. По меньшей мере шесть заключенных погибли, в том числе один был зарезан».

Охранникам удалось подавить атаку, прежде чем кто-либо успел скрыться.

Во вторник еще шесть заключенных были застрелены во время массового побега в тюрьме строгого режима в Кашимпуре, всего в 30 километрах (20 милях) к северу от Дакки, сообщил агентству AFP надзиратель Лютфор Рахман.

Рахман рассказал, что заключенные использовали железные инструменты и арматурные прутья, чтобы напасть на охранников, и прорвались через главные ворота тюрьмы, вынудив солдат армии и охранников открыть огонь.

«По меньшей мере 203 заключенным также удалось сбежать», — сказал он.

В тюрьме строгого режима Кашимпур содержатся некоторые из самых известных заключенных Бангладеш, в том числе исламистские экстремисты и убийцы.

Рахман заявил, что никому из высокопоставленных заключенных не удалось сбежать из своих камер.

С момента начала протестов против правительства Хасины в прошлом месяце по всей территории Бангладеш было совершено множество успешных попыток побега из тюрем.

В июле более 800 заключенных сбежали из тюрьмы в центральном районе Нарсингди, когда многотысячная толпа напала на учреждение времен британской колонизации и подожгла кабинет начальника тюрьмы.

В понедельник, в день отстранения Хасины, более 500 заключенных сбежали из тюрьмы в северном округе Шерпур.

В ходе недель столкновений между полицией и протестующими, приведших к отстранению Хасины от власти, погибло более 450 человек, в том числе десятки сотрудников полиции.

Во вторник профсоюзы полицейских объявили забастовку и заявили, что сотрудники не возобновят работу, пока не будет обеспечена их безопасность.

По данным полиции, с тех пор более половины полицейских участков страны вновь открылись.