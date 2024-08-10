Смертоносный удар: Израиль атаковал школу в Газе, более 100 погибших (видео) |
Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS |
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева |
Алиев и Токаев выступили за укрепление оборонного сотрудничества |
Путин прилетит в Баку? |
Forbes: На Курскую область наступают три бригады ВСУ |
Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии + Азербайджана в Астане |
ВСУ поразили военный аэродром в России (обновлено) |
ВСУ смогли приблизиться к Курску на 30 км |
Главное Спорт

Иман Халиф взяла золото Олимпиады

Иман Халиф взяла золото Олимпиады

На фоне скандальной истории алжирская боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Как уже сообщалось ранее, вокруг ближневосточной спортсменки разгорелся нешуточный гендерный скандал. В минувшем году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY.

В начале августа директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что ее пробы были незаконными, так как были взяты с множеством нарушений. Решение IBA он назвал «неожиданным и дискриминационным».

В СМИ Иман Хелиф назвали трансгендером.  Однако позже в прессу попали детские снимки спортсменки, предоставленные ее отцом. Мужчина также обнародовал ее свидетельство о рождении. В документе сказано, что Иман Халиф родилась женщиной 2 мая 1999 года.

Хелиф оказалась замешана в гендерном скандале, который разгорелся после поединка 1/8 финала. Бой между итальянкой Анджелой Карини и алжирской спортсменкой завершился через 46 секунд после начала. Карини отказалась продолжать поединок и покинула ринг в слезах.

Боксерша Иман Хелиф ответила на обвинения в трансгендерности, призвав воздержаться от издевательств и травли. По ее словам, подобные нападки могут иметь ужасающие последствия. Хелиф добавила, что травля способна уничтожать людей, их мысли, разум и дух.

Теги:
Из этой рубрики
Мехрибан Алиева поздравила Альфонсо Домингеса с серебром
Спорт

Мехрибан Алиева поздравила Альфонсо Домингеса с серебром

2024/08/10, 10:20
Иман Халиф взяла золото Олимпиады
Спорт

Иман Халиф взяла золото Олимпиады

2024/08/10, 09:46
Китай догнал США по "золоту" в медальном зачете
Спорт

Китай догнал США по «золоту» в медальном зачете

2024/08/10, 09:00
Азербайджанский боксер принес Азербайджану серебро на Олимпиаде в Париже
Спорт

Азербайджанский боксер принес Азербайджану серебро на Олимпиаде в Париже

2024/08/10, 00:57
"Мы порезали руки и кисти". Французская пловчиха посетовала на колючки в Сене
Спорт

«Мы порезали руки и кисти». Французская пловчиха посетовала на колючки в Сене

2024/08/09, 12:03
Мехрибан Алиева: Наша очередная победа!
Спорт

Мехрибан Алиева: Наша очередная победа!

2024/08/09, 01:09
Насибов: Я - сын Азербайджана, который представляет Украину
Спорт

Насибов: Я – сын Азербайджана, который представляет Украину

2024/08/09, 01:02
«Сабах» проиграл ирландскому клубу
Спорт

«Сабах» проиграл ирландскому клубу

2024/08/09, 00:40
Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео)
Спорт

Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео)

2024/08/09, 00:09