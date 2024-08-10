Иман Халиф взяла золото Олимпиады

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На фоне скандальной истории алжирская боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Как уже сообщалось ранее, вокруг ближневосточной спортсменки разгорелся нешуточный гендерный скандал. В минувшем году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY.

В начале августа директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что ее пробы были незаконными, так как были взяты с множеством нарушений. Решение IBA он назвал «неожиданным и дискриминационным».

В СМИ Иман Хелиф назвали трансгендером. Однако позже в прессу попали детские снимки спортсменки, предоставленные ее отцом. Мужчина также обнародовал ее свидетельство о рождении. В документе сказано, что Иман Халиф родилась женщиной 2 мая 1999 года.

Хелиф оказалась замешана в гендерном скандале, который разгорелся после поединка 1/8 финала. Бой между итальянкой Анджелой Карини и алжирской спортсменкой завершился через 46 секунд после начала. Карини отказалась продолжать поединок и покинула ринг в слезах.

Боксерша Иман Хелиф ответила на обвинения в трансгендерности, призвав воздержаться от издевательств и травли. По ее словам, подобные нападки могут иметь ужасающие последствия. Хелиф добавила, что травля способна уничтожать людей, их мысли, разум и дух.