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США могут выделить Израилю $3,5 млрд на военные нужды

США могут выделить Израилю $3,5 млрд на военные нужды

США намерены выделить Израилю $3,5 млрд на закупку американского оружия и военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылками на информированные источники.

«Государственный департамент уведомил законодателей в четверг вечером о том, что администрация Байдена намерена направить миллиарды долларов в рамках иностранного военного финансирования Израилю», – сообщил один из источников.

Эти средства, как отмечается в сообщении, выделяются по законопроекту о дополнительном финансировании Израиля на $14,1 млрд, который был принят Конгрессом США в апреле.

Источники сообщили CNN, что «финансирование выделяется на этой неделе, поскольку Израиль и весь регион в целом готовились к нападению со стороны Ирана и/или «Хезболлы» после убийств Израилем высокопоставленных лидеров ХАМАС и «Хезболлы» в Тегеране и Бейруте».

В то же время, постпредство Ирана при ООН в ответ на вопрос о том, отложит ли Тегеран ответ на убийство Хании до следующего раунда переговоров по Газе, заявила, что надеется, что ответ Тегерана «будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не допустить ущерба потенциальному прекращению огня», сообщает The Times of Israel.

«Нашим приоритетом является установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАСОМ, также будет признано нами», – говорится в заявлении миссии.

Как сообщалось, лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа в Дохе или Каире переговоры по соглашению о прекращении огня в Газе. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое «решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон».

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в переговорах примут участие израильские переговорщики.

Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение рассматривает возможность возобновить участие в переговорах.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель.

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