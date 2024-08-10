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Главное Спорт

Китай догнал США по «золоту» в медальном зачете

Китай догнал США по "золоту" в медальном зачете

За два дня до окончания ХХХIII летних Олимпийских игр в Париже интересная борьба развернулась между атлетами США и Китая, которые сравнялись по медалям высшего качества. У обеих сборных в данный момент по 33 золотые награды, сообщают СМИ.

Но все же американские спортсмены пока находятся на первой строчке, так как у них больше других призов, по 39 серебряных и бронзовых наград. У китайцев в этом подсчете 27 серебряных и 23 бронзовых медали, передает официальный сайт МОК.

Призовую тройку медального зачета, как и ранее, замыкают представители Австралии – 48 (18, 16, 14).

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