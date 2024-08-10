Командир чеченского спецназа «Ахмат» неожиданно признал успех ВСУ и указал на виновников

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Причиной успеха операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала совокупность факторов, в том числе бездействие российских генералов, которые «заврались» и перестали адекватно воспринимать угрозу, заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Тут много сопутствующих факторов сошлись воедино. С некоторых наших участков, где некие командующие занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, они были перекинуты сюда. И подготовка у них достаточно серьезная была», — сказал Алаудинов.

По его словам, изначально российское военное командование анализировало обстановку, «просчитывало все плюсы, минусы и было готово ко всему». «Но потом получилось так, что некоторые руководители Министерства обороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали, что в итоге обманули сами себя», — отметил Алаудинов, не уточнив, кого он имеет в виду.

По данным источников Bloomberg, российская разведка за две недели знала о том, что ВСУ планируют попытку прорыва границы в Курской области, но глава Генштаба Валерий Герасимов проигнорировал все предупреждения, а также решил не беспокоить этой информацией президента Путина.