Дугин обвинил близкого к Путину олигарха в предательстве

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Основатель алюминиевого гиганта «Русал» миллиардер Олег Дерипаска, негативно высказавшийся о войне в Украине, бросил вызов президенту России Владимиру Путину, заявил консервативный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

Он отметил, что «Запад с самого начала рассчитывал на бунт русских олигархов», но до сих пор этого не происходило. «Часть олигархов решительно встали на сторону Путина и народа. Кто-то выжидает. <…> И вот первый случай прямого выброса перчатки в адрес Путина делает Дерипаска, открыто называя СВО „безумием“», — констатировал Дугин.

По его мнению, «в критически трудной ситуации для страны», когда Вооруженные силы Украины ворвались на российскую территорию, такое высказывание можно считать «объявлением еще одного фронта» и «помощью» ВСУ. «Раньше позиции Дерипаски в отношении СВО были не однозначными. Теперь он определился. Он на той стороне. Это удар в спину», — подчеркнул Дугин.

Дерипаска назвал войну в Украине «безумием» в интервью японскому изданию Nikkei Asia, которое вышло 8 августа. Он раскритиковал расходы России на оборону, превысившие 10,7 трлн рублей (около 6% ВВП), и призвал к немедленному прекращению огня. В Токио бизнесмен прибыл в качестве представителя РФ на форум Делового совета Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).