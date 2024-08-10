Смертоносный удар: Израиль атаковал школу в Газе, более 100 погибших (видео) |
Иран поставит России сотни баллистических ракет Fath-360, аналогов HIMARS |
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева |
Алиев и Токаев выступили за укрепление оборонного сотрудничества |
Путин прилетит в Баку? |
Forbes: На Курскую область наступают три бригады ВСУ |
Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии + Азербайджана в Астане |
ВСУ поразили военный аэродром в России (обновлено) |
ВСУ смогли приблизиться к Курску на 30 км |
Главное Политика

Лукашенко успокаивает граждан: «Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может»

Лукашенко успокаивает граждан: "Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе. — ред.) натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем», — сказал глава белорусского государства в ходе визита в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местными жителями.

Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может», — заявил политик.

Он также призвал граждан успокоиться, жить и работать спокойно.

Лукашенко добавил, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» сообщит об этом населению Беларуси.

Теги:
Из этой рубрики
И все же спорт – далеко не так прост
Политика

И все же спорт – далеко не так прост

2024/08/10, 10:00
Опубликован список кандидатов в депутаты по избирательным округам
Политика

Опубликован список кандидатов в депутаты по избирательным округам

2024/08/10, 09:22
Лукашенко успокаивает граждан: "Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может"
Политика

Лукашенко успокаивает граждан: «Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может»

2024/08/10, 00:36
Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева
Политика

Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева

2024/08/09, 19:09
Завершился визит Ильхама Алиева в Казахстан (фото)
Политика

Завершился визит Ильхама Алиева в Казахстан (фото)

2024/08/09, 18:15
Путин прилетит в Баку?
Политика

Путин прилетит в Баку?

2024/08/09, 14:46
Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии + Азербайджана в Астане
Политика

Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии + Азербайджана в Астане

2024/08/09, 13:04
Бывший член ПНФА подал в суд на Али Керимли
Политика

Бывший член ПНФА подал в суд на Али Керимли

2024/08/09, 12:43
Кто и в какую сторону ведет ближневосточную партию?
Политика

Кто и в какую сторону ведет ближневосточную партию?

2024/08/09, 10:34