Лукашенко успокаивает граждан: «Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе. — ред.) натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем», — сказал глава белорусского государства в ходе визита в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местными жителями.

Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может», — заявил политик.

Он также призвал граждан успокоиться, жить и работать спокойно.

Лукашенко добавил, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» сообщит об этом населению Беларуси.