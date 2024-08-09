Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине

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Новейшие российские танки могут дойти до площади перед зданием Рейхстага в Берлине.

Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в социальной сети Х, комментируя статью немецкой газеты Bild, которая написала о новом появлении германских танков на русской земле спустя 80 лет.

Он назвал эту публикацию реваншистской.

«В качестве ответа мы сделаем все, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики», — написал зампред Совбеза.

Ранее издание Bild сообщило, что в ходе атаки по Курской области армия Украины использовала как минимум три немецких боевых машины Marder.