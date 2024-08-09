Вучич получил от России данные о готовящемся в Сербии госперевороте

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран.

Об этом сербский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, передает ТАСС.

«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации (национальная спецслужба – прим. ) отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – подчеркнул Вучич.

«Те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой – ничего не добьются. Сербия неустанно движется вперед, и они не могут ее остановить и не остановят. И никогда больше ее не остановят. Это мое послание всем, и людям не нужно беспокоиться и переживать», – заключил глава государства.