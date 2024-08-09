В Иране пообещали сурово наказать Израиль

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) ясно понял приказ духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о мести Израилю, заявил заместитель командира элитного подразделения иранской армии контр-адмирал Али Фадави, передает Tasnim.

По его словам, распоряжение будет исполнено наилучшим образом.

«Приказы верховного лидера о суровом наказании Израиля и мести за кровь мученика [бывшего главы политбюро ХАМАС] Исмаила Хании ясны и недвусмысленны. Приказы верховного лидера будут выполнены наилучшим образом, сегодня это долг Ирана», — отметил Фадави.

Он добавил, что поддерживает нового лидера ХАМАС в лице Яхья ас-Синвара. Фадави подчеркнул, что появление смены Хании означает готовность палестинского движения к продолжению борьбы.