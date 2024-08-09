Кадырову вручили премию Нобеля (видео)

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Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он удостоился награды за успехи в «спецоперации» и «поддержку воинов, сражающихся за торжество Победы над силами мирового зла», а также за «защиту традиционных ценностей и укрепление межнационального согласия».

«Я много вручала медалей…, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану — это большая честь, большое счастье», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что вручить медаль Кадырову — это честь.