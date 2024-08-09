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Кадырову вручили премию Нобеля (видео)

Кадырову вручили премию Нобеля (видео)

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он удостоился награды за успехи в «спецоперации» и «поддержку воинов, сражающихся за торжество Победы над силами мирового зла», а также за «защиту традиционных ценностей и укрепление межнационального согласия».

«Я много вручала медалей…, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану — это большая честь, большое счастье», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что вручить медаль Кадырову — это честь.

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