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Главное Общество

Кибермошенники начали воровать деньги с карт под видом продажи билетов

Кибермошенники начали воровать деньги с карт под видом продажи билетов

В последние дни кибермошенники обманывают граждан, продавая поддельные билеты от имени различных театров и выставок, действующих в стране.

Об этом сообщила Служба электронной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, кибермошенники продают поддельные билеты через социальные сети с фейкового сайта «azdrama.online».

После входа на веб-сайт граждане перенаправляются на «3dsguard.online/pay/main» для сбора личной информации.

Служба электронной безопасности советует гражданам не доверять неофициальным сайтам, не передавать банковскую и другую личную информацию, не переходить по сомнительным ссылкам, а также обращаться к официальным источникам продаж при покупке любых продуктов или услуг.

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Кибермошенники начали воровать деньги с карт под видом продажи билетов
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