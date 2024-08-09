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Главное Общество

Арестован экс-начальник Управления Минобороны

Арестован экс-начальник Управления Минобороны

Арестован бывший начальник Жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ) Министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщил АПА старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, бывшему начальнику ЖЭУ Минобороны полковнику Мамедову Эльмару Гейбатгулу оглу, в связи с которым были выявлены основания для подозрения в совершении им соответствующих деяний по уголовному делу, расследуемому Следственным отделом Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, предъявлено обвинение по статьям 179.4, 311.3.1, 341.2 и по другим статьям УК Азербайджанской Республики, по представлению Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Фирад Алиев отметил, что следствие продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, включая правовую оценку каждого факта и действия.

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