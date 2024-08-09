Премьер Польши призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны

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Евросоюз не должен рассматривать возможность исключения Венгрии из Шенгенской зоны в ответ на шаги Будапешта по либерализации визовой политики в отношении граждан России и Беларуси.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляцию пресс-конференции которого вел телеканал TVP Info.

«Исключение из Шенгенской зоны, как вы знаете, – это первый шаг к исключению из Евросоюза. <…> Я был бы осторожным с заявлениями об исключении государств из ЕС», – отметил глава правительства.

По его мнению, Европа «не должна отдалять венгров от себя».