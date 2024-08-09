Основатель The Pakistan Daily выделил 9 главных качеств Ильхама Алиева

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Хамза Азар Салам, журналист, основатель и редактор The Pakistan Daily поделился девятью наблюдениями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Как отметил журналист, Ильхам Алиев может общаться на английском, турецком, азербайджанском, французском и русском языках, он может отвечать на сложные вопросы более 3 часов без перерывов и даже глотка воды, а также по памяти цитировать финансовые показатели по множеству различных проектов.

Президент Азербайджана знаком с медиа-экосистемами разных стран, возможно, благодаря своим утренним брифингам для прессы, подчеркивает Хамза Азар Салам.

Основатель The Pakistan Daily отмечает, что Ильхам Алиев гораздо более доступен для журналистов, нежели многие западные лидеры.

Также журналист отмечает юмор Ильхама Алиева:

«Иногда он добавляет в свои речи/ответы долю юмора».

Из других качеств президента Азербайджана пакистанский журналист отметил его склонность к миру на Кавказе, но готовность к любому развитию событий.

«Он знает, как оказать уважение своим союзникам и обеспечить сдерживание своих врагов. Он откровенен, серьезен и любит работать с талантливой, трудолюбивой командой, которая понимает высокие стандарты его трудовой этики», – пишет Хамза Азар Салам в соцсети Х.