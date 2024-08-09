В Армении легализуют вывезенное из Карабаха оружие

Полиция Армении призвала покинувших Карабах лиц в надлежащем порядке сдать привезенное с собой незарегистрированное огнестрельное оружие с возможностью его поставки на учет в дальнейшем.
Речь идет об охотничьих гладкоствольных или нарезных ружьях, газовых пистолетах и наградном оружии.
В случае добровольной сдачи оружия правоохранители обещают после прохождения уголовно-процессуальных действий и прекращения уголовного дела выдать разрешение на владение этим оружием. После этого полиция возвращает его гражданам.