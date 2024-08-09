Доля нацвалют в расчетах Азербайджана и России превысила 70%

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Доля национальных валют во взаимных расчетах Азербайджана и России составила более 70% по итогам января – мая 2024 года.

Об этом заявил вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%», – сказал Оверчук, слова которого приводят в пресс-службе правительства РФ.