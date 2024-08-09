Сирийские солдаты пострадали при ударе израильской авиации по Хомсу

74 Просмотров

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетные удары ВВС Израиля по наземным целям в провинции Хомс. Как сообщил агентству SANA источник в министерстве обороны арабской республики, в результате атаки ранены четверо военнослужащих.

«Израильский противник предпринял в 20:55 воздушную агрессию со стороны Северного Ливана и нанес удары по ряду военных позиций в центральном регионе, – говорится в заявлении источника. – В результате нападения были ранены четверо солдат, нанесен материальный урон».