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Сирийские солдаты пострадали при ударе израильской авиации по Хомсу

Сирийские солдаты пострадали при ударе израильской авиации по Хомсу

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетные удары ВВС Израиля по наземным целям в провинции Хомс. Как сообщил агентству SANA источник в министерстве обороны арабской республики, в результате атаки ранены четверо военнослужащих.

«Израильский противник предпринял в 20:55 воздушную агрессию со стороны Северного Ливана и нанес удары по ряду военных позиций в центральном регионе, – говорится в заявлении источника. – В результате нападения были ранены четверо солдат, нанесен материальный урон».

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