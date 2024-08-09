Агиль Рустамзаде: Так и должна слабая сторона воевать с более сильной

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Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в своем тг-канале выразил мнение об операции ВСУ в Курской области.

«Я не соглашусь с мнением, что украинская операция нецелесообразна. И вот почему. РФ поставила Украину в невыгодную для нее линейную оборону. При этом имеет возможность продавливать оборону живой массой и применением авиабомб.

А в такой ситуации как в Курске украинская армия оперирует мелкими мобильными группами в лесной местности. Ищи иголку в стоге сена. При этом РФ придется вытягивать часть войск из Украины и распылять свои ресурсы на большом участке фронта.

Вот так и должна слабая сторона воевать с более сильным противником», – отметил эксперт.