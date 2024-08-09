ВСУ воюют в Курской области с «армянским батальоном»

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Бойцы российского батальона «Арбат» прибыли в Курскую область, где идут тяжелые бои между ВС РФ и ВСУ, сообщают российские телеграм-каналы.

Батальон «Арбат» (или «армянский батальон») находится под командованием Айка Гаспаряна. Гаспарян во время тюремного заключения вступил в ряды ЧВК «Вагнер», где дослужился до командира штурмовой группы.

Помимо этого сообщается, что батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы «Вагнера» прибыли в Курскую область и уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей.