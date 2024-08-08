British Airways прекращает полеты Лондон-Пекин

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British Airways, принадлежащая авиационному холдингу IAG, приостановит полеты из Лондона в Пекин с 26 октября. Она стала последней авиакомпанией, прекратившей полеты в Китай на фоне продолжающегося закрытия воздушного пространства России и снижения спроса, говорится в заявлении перевозчика.

В компании заявили, что полеты будут приостановлены до ноября 2025 года. British Airways предложила пассажирам возможность перебронировать билеты или получить полный возврат средств. Авиакомпания продолжит выполнять ежедневные рейсы в Шанхай и Гонконг.