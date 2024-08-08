Хасрат Джафаров: Над нашей командой витали черные тучи

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Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) высказался о поединке за олимпийскую бронзовую медаль.

«Конечно, впечатления хорошие. К счастью, стал третьим на Олимпиаде. Благодарю каждого, кто поддерживал меня и следил за моим выступлением. Разумеется, золото – это уже нечто другое. Но к счастью, что не вернусь на родину без медали. Над нашей командой витали черные тучи. Первая медаль в борьбе. Надеюсь, наши другие борцы тоже завоюют награды. Постараюсь еще лучше готовиться и добиваться более высокого результата», – приводит Федерация борьбы Азербайджана слова Джафарова.