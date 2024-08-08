Эксперт не видит стратегического смысла в операции ВСУ в Курской области

384 Просмотров

Украинское наступление на российскую территорию зрелищно, но стратегически бесперспективно.

Об этом заявил обозреватель газеты Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш.

Он отмечает, что российские войска могут реорганизоваться, а численное превосходство России станет проблемой для Украины. Линии снабжения становятся длиннее, также необходимы подкрепления. Киев, возможно, стремится отвлечь внимание от ситуации на Донбассе и вселить населению уверенность. Однако надежда на переброску российских войск из Донбасса в Курск не оправдана.

Контроль Кремля над СМИ сохраняет лояльность населения. Рюеш считает, что Украина теряет больше, чем приобретает, и наступление в Курске – это тупик.