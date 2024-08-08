Президент Мексики исключил арест Путина

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Мексика не сможет арестовать президента России Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), если тот приедет на инаугурацию следующего лидера республики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщил глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Мы не можем сделать это, это не наше дело», — сказал он на ежедневной пресс-конференции.

Политик подтвердил приглашение российского на инаугурацию, отметив, что Мексика позвала глав всех стран, с которыми у неё выстроены дипломатические отношения. По его словам, правительства уже сами решают, присутствовать им или нет.