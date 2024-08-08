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Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран

Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран

В некоторых СМИ распространились необоснованные утверждения в связи с выступлением бывшего посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусеви на презентации книги другого бывшего посла Ирана в нашей стране Мохсуна Пакайи, посвященной карабахскому конфликту.

Утверждается, что Сейид Аббас Мусеви в своем выступлении заявил, что Азербайджан является страной, оккупировавшей территорию одного из соседних государств.

Однако при ознакомлении с оригинальным текстом выступления бывшего посла становится ясно, что была допущена серьезная ошибка. Возможно, что слова Сеида Аббаса Мусави были либо намеренно искажены и доведены до сведения азербайджанского общества, либо допущена ошибка перевода. Об этом пишет АПА.

Фактически, Сеид Аббас Мусави в своем выступлении заявил, что Исламская Республика Иран всегда действовала на основе своих принципов во внешней политике, провозглашенных верховным руководителем: «Политика противодействия сепаратизму, насилию – один из принципов, которому верен Иран».

Бывший посол продолжил: «Армения была страной, оккупировавшей территорию одной из соседних стран. Мы, при посредничестве, сначала приблизили стороны к подписанию мирного соглашения по разрешению двустороннего конфликта, но интересы западных стран не позволили этого сделать. Мы умело смогли стабилизировать присутствие Ирана на Кавказе и приблизить регион к нашим интересам».

Дипломат также коснулся позиции Ирана во второй Карабахской войне, отметив, что Исламская республика остается нейтральной в этом конфликте: «Азербайджанский народ раньше считал, что Иран придерживается проармянской позиции, но его глава изменил эту точку зрения».

Подчеркнув, что некоторые круги поставили ирано-азербайджанские отношения в конфликтное состояние, бывший посол сказал: «Возможно, многие хотели разорвать эти связи, но у государства был другой план. Последняя встреча шехида Раиси (президент Ирана Ибрагим Раиси, погибший в результате крушения вертолета) с Ильхамом Алиевым прошла очень хорошо, и посольство должно было возобновить работу», – сказал он.

Мусави напомнил, что Кавказ находится в сфере влияния Ирана, и иранцы должны присутствовать здесь:

«Должны быть использованы возможности, Иран был лишен экономических возможностей в течение трех десятилетий существования карабахского конфликта. Западные страны пытаются изгнать Иран и Россию с Кавказа, но мы заявили, что это наш регион, не мы, а они должны уйти».

Бывший посол добавил, что не будь предупреждения Ирана, игра Запада могла бы осуществиться. «Связь между Нахчываном и Баку проходит через Иран. Мы тридцать лет обеспечивали их этим важным маршрутом», – резюмировал дипломат.

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