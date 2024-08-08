Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже трижды докладывал о ситуации на фронте в течение сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, все доклады Сырского являются результативными и именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

«Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны», – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы умеют добиваться своих целей, особенно что касается войны.

«Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время – в условиях справедливого мира. И это будет», – подчеркнул президент.

