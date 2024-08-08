Гашим Магомедов: Кость все ноет и ноет (видео)

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Член сборной Азербайджана по таэквондо Гашим Магомедов (58 кг) высказался после завоевания серебряной олимпийской медали.

«Хотел хорошо выступить. Все бои шли отлично. Я был в своей самой лучшей форме в своей спортивной жизни. Такой большой турнир. Скажем так, турнир всей моей жизни. Хотел привести золото. Хотел выложиться полностью, но не получилось. Пытался встать, пробовать, но эта кость все ноет и ноет. Поэтому не удалось выпустить полностью своего внутреннего зверя. Конечно же, посвящаю эту медаль своей большой любимой семье, родителям, супруге, которая беременна нашим вторым ребенком, своему сыну и будущей своей девочке. Спасибо всему азербайджанскому народу за поддержку.

То, что соперник ударил в спину, тут ничего такого, это спортивный момент. Он тоже хотел взять золото, всеми вариантами пытался. Ничего страшного, это спорт – я понимаю. Он не хотел меня травмировать, просто так получилось в момент, что я повернулся к нему спиной, когда он бил. После боя он извинился передо мной за это, и я сказал, что он не хотел так, это спорт. Значит, так суждено было», – заявил Магомедов в интервью İTV.



