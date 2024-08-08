В Словакии паника: бои в Курской области обрушили поставки российского газа

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Ситуация в Суджанском районе Курской области угрожает поставкам газа из России в Словакию. Об этом заявил экс-министр экономики европейской страны Карел Хирман.

Хирман отметил, что транзит газа из РФ заметно сокращается. «Подтверждается мое предупреждение о том, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой», — написал экс-глава Минфина европейской страны в соцсети Facebook.

Хирман также сообщил, что 8 августа объем прокачки газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины снизился до 37,25 миллиона кубометров в сутки, тогда как раньше он составлял около 42 миллионов кубометров в сутки. Он напомнил, что рядом с приграничным российским городом Суджа находится не только линия газопровода, то и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа.