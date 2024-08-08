Более тысячи человек претендуют в Азербайджане на депутатские мандаты

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Для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис, которые состоятся 1 сентября, заявки подали 1 508 человек, одобрены кандидатуры 1 462 человек. В выборах примут участие 25 из 26 действующих в стране политических партий.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на встрече с представителями СМИ.

«Из числа выдвинувших свою кандидатуру в депутаты подписные листы получили 1 420 человек, подписные листы вернули 1 197 человек, зарегистрировано более 1 030 кандидатов в депутаты», – сказал председатель ЦИК.