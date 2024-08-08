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У Зеленского заявили о полном контроле над станцией «Газпрома»

У Зеленского заявили о полном контроле над станцией "Газпрома"

В Курской области уже третий день продолжаются бои. Россияне заявляют, что украинские силы заняли несколько пограничных деревень и часть города Суджа. Об этом сообщает Washington Post.

Несмотря на все заявления россиян, официально информацию о захвате территорий Украиной пока подтвердить не удалось. Отмечается, что это может быть самой крупной наземной операцией на территорию России.

Интересно и то, что недавно Украина получила от США разрешение на нанесение ударов по российским войскам в некоторых точках на границе. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить этот вопрос, сказал, что Вашингтон пытается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше об операции и ее целях.

В то же время, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в комментарии Washington Post, что Вашингтон до сих пор не критиковал Украину за трансграничное нападение, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию на расстоянии около пяти миль (около 8 км) от границы с Россией.

На фоне этих заявлений Россия усилила охрану вокруг Курской атомной электростанции.

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