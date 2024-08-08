Азербайджан и Казахстан подписали меморандум в сфере кибербезопасности

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Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности, сообщает Служба электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках рабочего визита в Казахстан. Документ отражает совместную деятельность в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, а также предусматривает обмен данными и опытом между сторонами.

СЭБ продолжает свою работу по установлению сотрудничества с CERT и аналогичными организациями других стран в соответствии со “Стратегией информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы”, утвержденной указом президента Азербайджана от 28 августа 2023 года.