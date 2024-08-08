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Лукашенко предостерег страны СНГ от ослабления связей с Россией: «Порвут, разделят»

Лукашенко предостерег страны СНГ от ослабления связей с Россией: "Порвут, разделят"

Странам Содружества Независимых Государств нельзя отказываться от сотрудничества с Россией из-за наложенных на нее санкций, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые: «Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее… Ищем свою выгоду». Не делайте этого», – заявил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества.

«Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе», – сказал он.

«В противном случае нас поодиночке порвут, разделят, и сильные мира сего (вы знаете, кто это) возьмут нас тепленькими, не затратив для этого никаких усилий. Поэтому давайте будем вместе», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, «будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны».

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