Затулин пришел в ярость из-за вопроса, почему Россия не обращается в ОДКБ

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Россия не намерена обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после наступления ВСУ в Курской области. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Нет, не будет [обращаться]. Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь, или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете», — возмутился Затулин.