Токаев наградил Мирзиёева орденом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Алтын кыран» («Золотой орел») за укрепление дружбы и сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества двух стран.

«За годы суверенного развития между двумя государствами налажено всестороннее партнерство и стратегическое союзничество, сформирована солидная договорно-правовая база, полностью завершено оформление границ. Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими», – сказал президент Казахстана.

В свою очередь Мирзиёев выразил благодарность за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

«Считаю эту награду высокой оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер», – отметил он.

Орден «Алтын кыран» – знак высшей степени отличия Республики Казахстан, которым отмечают исключительные государственные заслуги граждан перед страной.