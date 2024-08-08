Названо число усыновленных детей в Азербайджане в этом году

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В этом году в Азербайджане через Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения усыновлено 100 детей.

Как сообщает министерство, среди них 46 мальчика и 54 девочки.

Кроме того, в текущем году в результате реинтеграционных мер 139 детей (75 мальчика и 64 девочек) из государственных детских учреждений возвращены в свои семьи.

В целях изучения ситуации в семьях, усыновивших детей, до достижения ими 18-летнего возраста в первый год усыновления мониторинг проводится ежеквартально, а в дальнейшем – раз в год.