Минобороны России сделало новое заявление о боях в Курской области

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Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооружённые формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, прилегающих к российско-украинской границе. Об этом заявили в Минобороны России.

«В течение суток, благодаря активным действиям подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и резервами, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии, продвижение противника было предотвращено.

Наносятся удары по выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ, пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении. Авиационные удары наносятся по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, включая танк, четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Казак».

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 бронетранспортёров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – отмечает ведомство.