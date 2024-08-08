Мазахир Панахов заявил, что армяне тоже смогут проголосовать на выборах в Милли Меджлис

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Граждане Азербайджана армянского происхождения, проживающие на освобожденных территориях, могут участвовать в выборах.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на совещании, посвященном возможностям предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на выборах в Милли Меджлис, организованном Центральной избирательной комиссией (ЦИК), Агентством развития СМИ (МЕДИА), Советом по телерадиовещанию и Советом по прессе.

Он сообщил, что избирательный участок создан и в городе Ханкенди:

«Мы не ставим различий, наши граждане армянского происхождения, проживающие на освобожденных территориях, могут участвовать в выборах. Это первые выборы в Милли Меджлис, которые мы также можем назвать выборами Победы. На освобожденных территориях создано 55 постоянных избирательных участков, мы создадим дополнительно 5-дневные передвижные избирательные участки».