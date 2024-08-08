Армения получит от Французского агентства развития €75 млн

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Правительство Армении на заседании одобрило получение кредита от Французского агентства развития в размере €75 млн.

«Программа состоит из трех основных частей: совершенствование системы управления государственными финансами, укрепление инфраструктуры государственных ценных бумаг и денежных рынков, разработка новых инструментов финансирования предпринимательской деятельности и обеспечение более прозрачного управления», – цитирует ТАСС министра финансов Армении Ваге Оганесяна.

По словам члена правительства Армении, программа реализуется совместно с Азиатским банком развития, деньги будут направлены на финансирование дефицита госбюджета в 2024 году, срок погашения основной суммы долга составит 20 лет.