Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру

136 Просмотров

Россия и Китай могут в ближайшее время перейти на торговлю по бартерной схеме, пишет Reuters.

Источники издания утверждают, что это может произойти уже осенью. Таким образом стороны стремятся обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля западных регуляторов за транзакциями и ограничить валютные риски.

У Пекина и Москвы есть история бартерных сделок. До распада СССР такая практика была обычным явлением. По мере развития банковского сектора вся торговля между РФ и КНР полностью перешла на банковские расчеты.

В конце прошлого месяца российский бизнес столкнулся с проблемами расчетов в юанях. 80% платежей в китайской валюте возвращались обратно из-за санкций.