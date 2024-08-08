На конференции на Корсике народы французских колоний оценили поддержку Азербайджана

На Корсике прошла двухдневная международная конференция представителей народов французских колоний.
На конференции, организованной движением «Nazione», представители движений за независимость сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются французские колонии, передает АПА.
В ходе обсуждений было особо подчеркнуто, что процесс деколонизации, начиная с председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, был в центре внимания мировой общественности и международных организаций. Участники высоко оценили поддержку, оказываемую Азербайджаном, в том числе Бакинской инициативной группой в вопросе деколонизации, и с удовлетворением отметили, что в различных странах мира были организованы международные конференции, посвященные деколонизации.
Участники мероприятия отметили важность объединения усилий, продвижения совместных инициатив, в том числе более серьезной постановки вопроса о колониализме перед международными организациями. В очередной раз было отмечено, что Франция нарушает права и свободы человека на оккупированных ею территориях, не уважает фундаментальные права людей, эта незаконная деятельность осуждается.
Участники мероприятия призвали французское правительство соблюдать международные обязательства.