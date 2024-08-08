На конференции на Корсике народы французских колоний оценили поддержку Азербайджана

345 Просмотров

На Корсике прошла двухдневная международная конференция представителей народов французских колоний.

На конференции, организованной движением «Nazione», представители движений за независимость сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются французские колонии, передает АПА.

В ходе обсуждений было особо подчеркнуто, что процесс деколонизации, начиная с председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, был в центре внимания мировой общественности и международных организаций. Участники высоко оценили поддержку, оказываемую Азербайджаном, в том числе Бакинской инициативной группой в вопросе деколонизации, и с удовлетворением отметили, что в различных странах мира были организованы международные конференции, посвященные деколонизации.

Участники мероприятия отметили важность объединения усилий, продвижения совместных инициатив, в том числе более серьезной постановки вопроса о колониализме перед международными организациями. В очередной раз было отмечено, что Франция нарушает права и свободы человека на оккупированных ею территориях, не уважает фундаментальные права людей, эта незаконная деятельность осуждается.

Участники мероприятия призвали французское правительство соблюдать международные обязательства.