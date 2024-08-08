Кобахидзе хочет выяснить все обстоятельства войны 2008 года

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти республики для выяснения обстоятельств войны 2008 года обратятся в прокуратуру, Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию.

«Правовая форма может быть разной. Возможно, будет обращение в прокуратуру, создание парламентской следственной комиссии, обращение в Конституционный суд. Можно будет использовать все вместе или один какой-то инструмент. Обо всем этом общество узнает, но главным является то, что преступление 2008 года, которое совершил режим [Михаила] Саакашвили, «Национального движения» (бывшая правящая партия – прим.), [должно быть] расследовано до конца», – сказал Кобахидзе грузинским журналистам по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии.